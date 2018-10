Vägval till helgen för Centern i Simrishamn

Under onsdagen möttes de fyra Allianspartierna i Simrishamn, för att diskutera ett gemensamt minoritetsstyre. Samtidigt för Centern även samtal med Socialdemokraterna i Simrishamn.



Hur partiet väljer, får medlemsmötet avgöra, säger Carl-Göran Svensson (C), gruppledare och en av partiets tre förhandlare.



- Vi kommer att presentera för våra medlemmar vad vi har kommit fram till, vi har även pratat med Socialdemokraterna, så ställningstagandet får göras av medlemmarna sedan.



Ni är eftertraktade helt enkelt?



- Det känns så ja, det är många som friar.



Carl Göran Svensson (C) beskriver det politiska läget i Simrishamn som komplicerat just nu. Mycket tyder på att det blir ett minoritetsstyre kommande mandatperiod, menar han.



- Sverigedemokraterna har åtta mandat, så det är svårt att få ihop en majoritet hur vi än resonerar, då får vi se vilken lösning som kan bli den bästa, säger han.



Även Socialdemokraternas Karl-Erik Olsson inväntar olika möten som kommunens partier har de närmsta dagarna.

- Läget i Simrishamn liknar det på riksplanet, säger han.

Den 29 oktober tillträder kommunens nya fullmäktige, då väljs även ny kommunstyrelse.

Mandatfördelning i Simrishamns kommun efter valet 2018:

M (12) C (4) L (3) KD (2) S (11) V (2) MP (2) SD (8) FI (3) ÖP (2)