Konkurserna ökar i för tredje året i rad i Skåne

Bakom statistiken står kreditupplysningsföretaget UC.

Enligt statistiken ser antalet konkurser i år ut att öka för tredje året i rad. Men det trendbrott som anades i juli, när 99 konkurser registrerades på bara en månad i Skåne, ser ut att ha kommit av sig.

Och konkursförrättare Ola Sellert, menar att ekonomin fortfarande ser starkt ut.

- Vi har fortfarande låga räntor och en bra export tack vare att kronan står lågt, så det går väldigt bra för många företag, säger han.

Under augusti och september har 54 respektive 58 konkurser registrerats, vilket är under snittet. Men trenden pekar ändå mot ett ökat antal konkurser i år jämfört med 2017. Och i vissa kommuner, exempelvis Simrishamn, Staffanstorp, Kristianstad och Trelleborg har man redan fler konkurser i år än under hela fjolåret.

En av de kommuner som bryter mönstret är Höör, där det bara registrerats fem konkurser i år. Att jämföra med 14 stycken förra året.

Björn Wassbjerg, lokal ordförande för Företagarna i Höör, gläds åt uppgiften.

- Jag blir jättepositiv och tycker att detta är roligt. Det bevisar att vi har ett gott företagsklimat i Höör, säger han.