Hela intervjun med skådespelaren Rasmus Troedsson

Rasmus Troedsson är känd som Bellan Roos, hovmästaren i succéserien på SVT, Vår tid är nu. Han antog erbjudandet som chef på Kristianstads filmmuseum för bara ett par månader sedan, men sade upp sig i måndags.

Rasmus Troedssons låtlista:





Barndom: Djungelboken - "Var nöjd med allt som livet ger..."

Ungdomsidol: Ola Magnell: "Kliff"

Stora kärleken: Jackie Wilson: "Your love keeps lifting me higher"

Favoritplats: Östen Warnebring: "Himlen på Österlen"

Ledsen: Fred Åkerström: "Jag ger dig min morgon"

Bästa låten: Frank Sinatra: "My Way"

Om mig: Manhattan Transfer: "Operator"