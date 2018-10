Veckans DJ: Sara startade antimobbningsorganisation

Saras Dambers initiativ är i dag en internationell rörelse som framgångsrikt jobbar mot mobbning och kränkningar av barn och unga. Den sociala entreprenören Sara Damber bor i Nyhamnsläge mellan Höganäs och Helsingborg och gästade Förmiddag som Veckans DJ.

Det blev en rapsodisk resa genom Sara Dambers liv med hjälp av musiken hon valt. Från barn och tonårsidoler som Michael Jackson och Tracy Chapman till musik som hjälpt och gett kraft under många och ensamma resor världen över. Alicia Keys, The Script, Ben Howard och Silvana Imam passerade i programmet under Saras berättelse om sitt engagemang, arbete och liv.

Saras låtlista:

1. Den här låten påminner om min barndom:

Michael Jackson - Man in the mirror

2. Detta är mina ungdomsidoler:

Tracy Chapman - Talkin´bout A Revolution

3. Den här låten påminner om min stora kärlek:

Alicia Keys - Girl on fire

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats:

The Script, Will I am - Hall of fame



5. Om jag känner mig ledsen spelar jag denna låt:

Ben Howard - Depth over Distance



6. Den bästa svenska låten just nu:

Silvana Imam/Eva Dahlgren – Fri