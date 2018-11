Årets programledare i Musikhjälpen 2018: Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz

Om Musikhjälpen

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare bor i en glasbur för att sända radio och tv dygnet runt i sammanlagt 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och personer som engagerar sig i kampen. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet.



Förra året samlade Musikhjälpen in över 74 miljoner kronor till kampen mot barnsexhandel. Totalt startades 586 000 engagemang och insamlingen leddes av Farah Abadi, Molly Sandén och Kalle Zackari Wahlström.



Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Musikhjälpen direktsänds i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2.

Läs mer om Musikhjälpen 2018 här: www.musikhjälpen.se