Andrea är styrkelyftaren från Klippan – som älskar rosa och Guns N' Roses

Andreas låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Billy Idol - "Rebel Yell"

Detta är mina ungdomsidoler... Guns N´ Roses - "You Could Be Mine"

Denna låt var en discofavvis i ungdomens dar... Culture Beat - "Mr Vain"

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Five Finger Death Punch - "Jekyll and Hyde"

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… Neffex - "Fight Back"

Den bästa svenska låten just nu… Veronica Maggio - "Satan i gatan"

Denna låt säger något om mig... Rob Bailey & The Hustle Standard - "Beast"....