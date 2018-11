Kastade in bangers i butiker – fem personer gripna

Det var under söndagskvällen som polisen fick tre larm under en dryg timme, om bangers som slängts in i ett gatukök, en närbutik och en videobutik. Strax därefter kunde polisen gripa de fem unga männen som satt tillsammans i en bil.

Ingen person blev skadad men några av de som varit inne i butikerna när smällarna smällt har ont i öronen och det har uppkommit viss materiell skada.