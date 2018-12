Kälkhockey blev Elinas passion och drivkraft

Paraishockey

Paraishockey har i princip samma regler som i ishockey, exempelvis vad gäller tacklingar. Skillnaderna är bland andra att spelarna sitter i en kälke och har två, i skaftändan, dubbförsedda klubbor som också används som stavar att staka sig fram med på isen. I Sverige kallas paraishockey även kälkhockey.

Start Your Impossible Camp är ett läger för dig som är intresserad av att testa någon parasport. Under varje år arrangeras sex stycken olika läger runt om i Sverige för att få barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning att ta steget in i idrotten.

Källa: Sveriges Paralympiska Kommitté