Antalet hjärtinfarkter ökar markant på julafton

Normalt sker det omkring 50 hjärtinfarkter varje dag i Sverige, men på julafton är de i stället runt 70. Juldagen och annandagen innebär också en förhöjd risk, men inte lika markant som på julafton. Även på nyår och midsommar ökar antalet hjärtinfarkter.



Ökningen kring högtider har setts i tidigare mindre studier. Det som är unikt nu är att David Erlinge och doktoranden Moman Mohammad vid Lunds universitet tittat på alla de drygt 280 000 hjärtinfarkter som drabbat personer mellan 1998 och 2013 och som finns i hjärtinfarktsregistret Swedeheart.



– Att det var en sådan markant ökning förvånade oss faktiskt. Vi trodde kanske att det skulle vara lite diffusare över hela helgen, men det är verkligen julafton, säger David Erlinge.

Referens: David Erlinge, Moman A Mohammad et al: Christmas, national holidays, sport events, and time factors as triggers of acute myocardial infarction: Swedeheart observational study 1998-2013. BMJ 2018; 363:k4811. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4811