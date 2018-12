Bet av en bit kött från en annan mans hals

En man blev under natten gripen i Osby kommun, misstänkt för att ha bitit en annan man i halsen. Enligt inre befäl vid polisen i Kristianstad ska det ha rört sig om ett rejält bett, då det följde med en liten bit kött. Den misstänkte mannen ska nyktra till och därefter höras av polisen.

Övrigt under juldagsnatten: I polisområde Österlen har polisen haft fullt upp med fylleriärenden under natten. Totalt har åtta överförfriskade personer omhändertagits. Polisen har också haft ett antal fylleriärenden i Nordöstra Skåne under natten. I Malmö, Lund och Helsingborg har det enligt polisen varit lugnare än väntat.