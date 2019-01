Nyårsnatten i Skåne relativt lugn, enligt polisen

Polisen har haft många ärenden bland annat kring raketskjutningar och misshandel, men inga grövre våldsbrott har rapporterats in, enligt Kim Hild, presstalesperson på polisen, Region syd.

- Det har gått relativt bra, inga allvarliga skador har kommit till vår kännedom i samband raketsmällning, säger hon.

- Överlag har det gått ganska lugnt, säger Kim Hild.

I Oxie sköts en raket in i en lägenhet genom en balkong, en knapp timme före midnatt. Räddningstjänsten släckte branden och inga personskador rapporterades.



Tidigare under kvällen blev en person i Kristianstad omhändertagen misstänkt för försök till våld mot tjänsteman, efter att en raket skjutits iväg mot en polispatrull. Ingen person kom till skada.



Det har även rapporterats om flera mindre bränder på olika håll i Skåne under natten.