Laleh och Bryan Adams med nya låtar i P4

De artister och låtar som från måndag kommer att spelas i P4 Kristianstad:

Laleh - Tack Förlåt

Bryan Adams - Shine A Light

Elisa Lindström - Lyckligt Folk

LOVA - My Name Isn't

Sara Zacharias - Du Behöver Inte Veta Allt Om Mig

Mollie Minott - Skin

The Killers - Land Of The Free

Uno Svenningsson - Själ Mot Själ

(Spellistan bestäms av P4:s musikredaktörer).