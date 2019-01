Höglander visade vägen med "zorromålet"

3.12 minuter in i tredje perioden showade Nils Höglander i Löfbergs arena. Rögles 18-åring stod bakom kassen, lade upp pucken på bladet och snirklade kvickt in den via målvakten Markus Svensson.

Det delikata målet, "zorromålet", betydde 3–3 för gästerna och visade dessutom vägen borta mot ett hemmastarkt Färjestad.

Inte konstigt att Höglander log stort i båset.

Och det skulle som sagt komma fler skäl till att njuta av tredje perioden.

Nästan fyra minuter efter Höglanders läckra kvittering styrde Ted Brithén in 4–3 och efter 12.43 satte Daniel Zaar 5–3.

Rögle vann till slut med 6–4, och det var en efterlängtad fullpoängare efter tre raka förluster.

– Det var en rolig match att spela, det svängde mycket. En grymt viktig seger, det förändrar mycket. Nu ska vi hem på lördag och ta fler poäng. Vi spelar bra mot topplagen, säger Zaar till Radiosporten.

Gästerna inledde även bäst, och redan efter 27 sekunder satte Samuel Jonsson 1–0 och drygt fem minuter in i matchen ökade Leon Bristedt på till 2–0.

Men Färjestad kom tillbaka. Oskar Steens och Joakim Nygårds mål förde hemmalaget till 2–2, och i andra perioden satte Theodor Lennström 3–2 efter 18.28.

Sedan klev Nils Höglander in – och showade.

Med Brithéns styrning och Zaars två mål i slutet av matchen, ett i tom bur, avgjorde Rögle.

För Färjestad blev det första hemmaförlusten sedan mötet med Frölunda den 13 oktober.