Veckans dj: Hela intervjun med Jörgen Svensson

1. Den här låten påminner om min barndom.

Rolf Bengtsson,Stefan Feierbach: Var nöjd med allt som livet ger (ur Djungelboken)

2. Detta är mina ungdomsidoler – välj låt.

Abba: Mamma Mia!

3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek.

Ulf Lundell: Tempel

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats New York.

Talking Heads: Once In A Lifetime

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten.

Louis Armstrong: What a wonderful world

6. Den bästa svenska låten just nu.

Håkan Hellström: Vänta tills våren

7. Denna låt säger något om mig.

Lasse Stefanz: Det regnar, det regnar