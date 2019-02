Nya låtar med Frida och Jill i P4 Kristianstad

Under vecka 8 kommer åtta nya låtar att spelas i P4 Kristianstad:

Andreas Johnson - Army Of Us

Jill Johnson - Is It Hard Being A Man

Frida Green - Beat 'Em Up

Gammal - Blommor Där Du Står

Jubel - Teenage Minds

Pet Shop Boys - Give Stupidity A Chance

Sheppard - On My Way

The Avett Brothers - Neapolitan Sky

(Spellistan bestäms av P4:s musikredaktörer).