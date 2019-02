Skåne förlorade en Michelinstjärna – har sex kvar

Guiden belönar högklassig matlagning med en till tre stjärnor och kraven för att belönas är höga. I Skåne är det Vollmers och Daniel Berlin i Skåne Tranås (två stjärnor) samt Sav och Bloom in the park som får stjärnor också under 2019.

Restaurang Sture i Malmö däremot, de förlorar sin stjärna.