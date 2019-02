Ny musik från Örkelljunga och Kalifornien i P4

Under vecka 9 kommer sex nya låtar att spelas i P4 Kristianstad:

James TW - You & Me

Martin Stenmarck - Låt Skiten Brinna

Rebecka Karlsson - Who I Am

Rival Sons - Shooting Stars

The Lovers Of Valdaro - Somebody Wants

Zedd & Katy Perry - 365

(Spellistan bestäms av P4:s musikredaktörer)