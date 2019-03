KDFF skriver avtal med Elitettanlag

Kristianstads DFF har tecknat ett samarbetsavtal med Asarums IF. Avtalet går ut på att Asarums IF får möjlighet att låna fyra-fem spelare från KDFF när deras spelare är tillgängliga.



Exakt vilka spelare det rör sig om är inte fastslaget. Något som han menar är förankrat är att landslagsmålvakten Elin Vaughan i och med avtalet nu går över till KDFF. Han menar dock att hon ska finnas med bland de spelare som man ska kunna låna in från Kristianstad.