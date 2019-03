Mycket ny svensk musik i veckan

Nya låtar i P4 Kristianstad vecka 11:

Vinnaren Melodifestivalen 2019

Sven Ingvars - Rör Vid Mig Igen

Lisa Ajax - Torn

Rockabilly Fabulous - Womankind

Benjamin Ingrosso - 1989

Lauv & Troye Sivan - I'm So Tired

Malou Prytz - I Do Me

Molly Sandén - Den Som E Den

Måns Zelmerlöw & Dotter - Walk With Me



(Spellistan bestäms av P4:s musikredaktörer)