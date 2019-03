Hela intervjun med Patrik Lundberg

Patriks låtlista:

1. Den här låten påminner om min barndom…

"Did I tell you" – Jerry Williams

2. Detta är mina ungdomsidoler – välj låt…

"Ramlar" – Håkan Hellström

3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

"Vi kommer att dö samtidigt" – Säkert!

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

"22" – Hurula

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

"Götgatan" – Anna Järvinen

6. Den bästa svenska låten just nu…

"Too late for love" – John Lundvik

7. Denna låt säger något om mig …

"Leva livet" – Lill-Babs