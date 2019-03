Växande våtmarker kan mota uppvärmning

Det är bra om man vill få bort koldioxid från luften, och motverka den globala uppvärmningen. Samtidigt är det just klimatförändringarna som väntas göra att våtmarkerna växer.

Det är australiska forskare som har räknat ut att den totala ytan av våtmarker på jorden kommer att öka när havet kryper längre in över land.

Och eftersom marina våtmarker är bra på att lagra kol, utan att släppa ifrån sig så mycket av växthusgasen metan som våtmarker med sötvatten gör, så borde det också öka naturens förmåga att lagra kol. Kol som då hindras från att ingå i koldioxid i atmosfären.

Referens: Kerrylee Rogers et al. "Wetland carbon storage controlled by millennialscale variation in relative sea-level rise". Nature, 6 mars 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0951-7.