Maja Ivarsson om nya bandet: Finns en glöd jag saknat

The Sounds bildades för över tjugo år sedan av ett gäng skolkamrater - bland dem Felix Rodriguez och Maja Ivarsson. I början på 2000-talet slog gruppen igenom internationellt med låtar som Living In America och Seven Days A Week. Sedan dess har album och turnéer avlöst varandra år efter år.

– Det är roligt med en nytändning och med ny energi, säger Maja Ivarsson i Musikplats Stockholm om den nya storsatsningen.

Idén om "Crew" tog fart på allvar för ett år sedan efter att Maja och Felix börjat skriva igen tillsammans och i det arbetet kommit in på nya musikaliska vägar - som inte alls passade in på The Sounds.

– Det är dansant och elektroniskt. Det är bättre att göra detta vid sidan om, säger de.

Första singeln Come Out And Play följs av en EP som släpps i april. Den 19 april uppträder Crew Of Me&You på Debaser Strand i Stockholm.

