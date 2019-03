Hela intervjun med Ljubomir Vranjes

Jag hamnade i en depression mycket på grund av den pressen som man har som spelare och den pressen som man har från media och den största pressen från sig själv.

Ljubomir Vranjes låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Bajaga & Instruktori: Tisina

Detta är mina ungdomsidoler... U2: I Still Haven't Found What I'm Looking For

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Kent: Utan dina andetag

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Håkan Hellström: Känns ingen sorg för mig Göteborg

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… Sam Cooke: A Change Is Gonna Come

Denna låt säger något om att vara sig själv… Lady Gaga: Born This Way

Denna låt säger något om mig... Ludovico Einaudi: Una Mattina