Avstängning och böter efter huvudtackling

Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd bedömer tacklingen som "checking to the head" och stänger av Hjalmarsson under perioden 30 mars till 4 april. Hjalmarsson ska dessutom betala 23 750 kronor i böter. Disciplinnämnden lyfter bland annat fram den stora skaderisken.

Tacklingen skedde i kvartsfinalmatchen i SHL i fredags i Malmö arena.



"Efter 7.23 i tredje perioden kämpar Malmöspelaren Emil Sylvegård och Samuel Fagemo i Frölunda om pucken och kommer från långsidan och åker ner i rundeln. Frölundaspelaren Simon Hjalmarsson kommer in som tredje man och tacklar Sylvegård i huvudet. Sylvegård har ingen möjlighet att skydda sig mot tacklingen", skriver shl.se.



Frölundacentern åkte dock endast ut i två minuter för charging, ett beslut som domarna i efterhand ångrade.



- Det skulle varit fem minuter, sade domaren Mikael Holm till Expressen.



I och med avstängningen missar Hjalmarsson resten av kvartsfinalserien, som spelas i bäst av sju. Frölunda leder över Malmö med 3–1 i matcher. Nästa match spelas i Göteborg på söndag.