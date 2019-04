Fredricsons triumf: Vann andra hoppfinalen – med tre hundradelar

Fredricson hade inför kvällen bytt häst, från All In till Catch Me Not. Hästen såg ut att vara störd av något i örat under ritten, men trots det hade ekipaget inga problem att klara vare sig hindren eller tiden, och därmed var de vidare till omhoppning.

– Jag vet inte vad det var med örat, han fick nånting som störde honom men han höll koncentrationen bra ändå tycker jag, säger Peder Fredricson till Radiosporten.

I omhoppningen var Fredricson och hästen återigen felfria, och tiden 37.94 räckte hela vägen till seger i världscupfinalens andra del. Men det var med en minimal marginal: tre hundradelar ner till spanjoren Eduardo Alvarez Aznar.

Jag har inga ord för att beskriva vilket geni han är på hästryggen.

– Faktum är att hästen är helt fantastiskt. Det är en riktigt bra häst med bra inställning och det är en ära att få rida honom, säger Fredricson.

De andra två svenska ekipagen hade inte lika lyckade rundor. Irma Karlsson och Ida van de Bisschop hade två vägringar på ett hinder och blev uteslutna ur tävlingen. Henrik von Eckermann och Toveks Mary Lou hade en rivning, vilket räckte till en blygsam tiondeplats.

Peder Fredricson ligger nu tvåa i sammandraget. Den tredje och sista delen av världscupfinalen rids på söndag.