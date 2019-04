Kraftig skogsbrand i Hästveda – stor spridningsrisk

Branden har blossat upp i en mosse, Åbuamossen. Och sedan spridit sig in och skogen och till en byggnad. Och spridningsrisken är stor.

Enligt Räddningstjänsten larmar just nu väldigt många oroliga i området, och man uppmanar allmänheten att vara sparsam med sina samtal till SOS som just nu är hårt belastade med många som ringer in.