Anne Lundberg springer för att lindra svälten

Fakta om Springhjälpen

Springhjälpen startade 2018 på Öland och är en samsändning mellan Sveriges Radio och SVT. Springhjälpen samlar genom Radiohjälpen in pengar till den akuta hungersnöden i världen. Förra året samlades 190 000 kronor in. Under tolv timmars sändning i SVT Play och i P4 kan tittarna och lyssnarna starta egna insamlingar eller sponsra de springande programledarna, Anne Lundberg, Anna Jönsson Haag, Özz Nujen och Johan Signert.