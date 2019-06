Beglers nya jobb: Utreder fallet med isolerade barnen

Ann-Marie Begler fick sparken från Försäkringskassan under uppmärksammade former. Nu ska hon leda utredningen om de isolerade barnen i Ystad. Hon var generaldirektör för Försäkringskassan och fick sparken under uppmärksammade former för ett år sedan. Nu ska hon reda ut exakt vilka fel Ystad har gjort i det här fallet och hur liknande fall kan undvikas i framtiden.