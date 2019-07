Hattrick av Rosenberg i Malmös sju-ka kross

MFF var favoriter i den första kvalomgången och levde upp till förväntningarna.

Markus Rosenberg nickade in 1-0-målet med halvtimmen spelad – och kvarten senare hade han fullbordat ett hattrick.

När han byttes ut efter 60 minuters spel sjöng Malmö-fansen vädjande om att anfallsveteranen måste förlänga sitt kontrakt ytterligare ett år.

Det var en match där MFF-tränaren Uwe Rösler luftade i truppen och spelarna som fick chansen tog den. Erdal Rakip placerade in 3-0-målet och 7-0, Franz Brorsson nickade in 4-0 och Guillermo Molins dunkade in 6-0 på volley.

Dubbelmötet med all säkerhet redan avgjort, men det återstår en bortamatch i Nordirland före andra kvalomgången – där MFF i så fall ställs mot vinnaren i dubbelmötet mellan maltesiska Balzan eller slovenska Domzale.