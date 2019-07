Forskare: Anonymitet på nätet hotas av dataprogram

I Sverige så lever vi i ett väldigt fritt land, men om du är dissident i ett land och din stat kan identifiera dig så kan du få väldiga problem. Om du har sexuella avikelser eller andra hemligheter så kan det vara oerhört känsligt. I digitala sammanhang där information om oss samlas in, men där vi alltså sedan ska vara anonymiserade, så har forskare nu, med hjälp av datorprogram, med hög sannolikhet kunnat identifiera just anonymiserade personer.

När information om oss i dag samlas in, till exempel när vi använder Facebook, eller medverkar i en digital enkät, så tas i dag en rad åtgärder till för att denna information ska hålla oss anonyma, innan informationen kan föras vidare till andra företag – eller myndigheter. Det kan bland annat handla om att ta bort namn och mailadresser. Och att aldrig ge ut mer än en del av all insamlad information.

Men dessa metoder visar sig nu alltså vara otillräckliga, menar forskarna i studien.

