Roboten som lär sig skörda sallat

Det är intressant att kunna utveckla skörden och spara arbetskostnader. Men det är en resa dit.

Intresset för robotteknik är stort, men det är utmanande att ersätta mänskliga händer med maskiner inom grönsaksodling. Både marken och varje individuell planta varierar hela tiden, vilket försvårar automatiseringen.

Cambridgeforskarnas kameraförsedda robot har med hjälp av AI-teknik lärt sig vilka salladshuvuden som ska skördas och inte. Ytterligare en kamera styr sedan själva skördemomentet. Men det som för en människa bara tar några sekunder, behöver roboten en halv minut för att göra.

Jonas Engström forskar på ny teknik inom jordbruket på forskningsinstitutet Rise. Han menar att robottekniken kommer att föra med sig nya arbetsuppgifter.

