Guide: Ridsport-EM – allt du behöver veta

Radiosporten sänder direkt i P4 med referent Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Hör Christian Olsson om de svenska förutsättningarna i inslaget ovanför.

Tidsprogram och sändningstider

Dressyr

Svenska deltagare:

Patrik Kittel, Therese Nilshagen, Juliette Ramel, Antonia Ramel. Reserv: Rose Mathisen

Så går det till:

Dressyren inleds på måndag 19 augusti med två dagars lagtävling. Två ryttare från varje lag rider på måndagen och två på tisdagen. De tre bästa resultaten räknas och laget med högst sammanlagt procentpoäng vinner.

Onsdag är vilodag innan det är dags för att dela ut individuella medaljer på torsdagen i Grand Prix Special. De 30 bäst placerade ekipagen från måndagens och tisdagens tävlingar kvalar in.

Dressyrtävlingarna avslutas sedan med küren (det fria programmet till musik) på lördag. I küren får de 15 bästa ekipagen efter Grand Prix Special delta, dock max tre ekipage per nation.

Svenska chanserna:

På EM i Göteborg för två år sedan blev det en tysk superduell om guldet i küren. Både Isabell Werth – som vann tävlingen – och Sönke Rothenberger fick över 90 procent av domarna. Mycket talar för att det blir tyskt guld även i år, både i lag och individuellt.

Sverige har ett lagbrons att försvara och kanske kan det bli en ny blågul medalj. Det svenska laget ser på förhand inte ut att rå på Tyskland och Danmark, men kanske kan de utmana om brons tillsammans med Nederländerna.

Banhoppning

Svenska deltagare

Peder Fredricson, Malin Baryard-Johnsson, Henrik von Eckermann och Fredrik Jönsson. Reserv: Evelina Tovek

Så går det till

Hoppningen inleds på onsdag 21 augusti med tidshoppning. Där gäller det att vara både snabb och felfri eftersom ekipagens fel räknas om till tid. När tävlingsdagen är slut omvandlas ekipagens tidsresultat om till poäng, där den som var snabbast får noll poäng. Poängen följer med ryttarna både i den individuella tävlingen och i lagtävlingen.

Efter tidshoppningen väntar två dagar med lagtävling (resultaten i lagtävlingen räknas också med i den individuella tävlingen). Lagtävlingen avgörs på fredag kväll där det lag som har minst antal fel efter de tre omgångarna vinner EM-guld.

Lördag är vilodag inför den stora finaldagen på söndag. Den individuella finalen rids i två rundor, i den första får de 25 bäst placerade ekipagen delta och därefter går 12 ekipage vidare till den andra rundan där medaljerna ska fördelas.

Svenska chanserna

Peder Fredricson och All In har varit i toppform under sommaren och då är duon svårslagna. Ekipaget har både ett OS-silver och ett EM-guld tillsammans. Fredricson kommer att utmanas av bland annat världsettan Steve Guerdat från Schweiz. Räkna inte heller bort de andra svenska ekipagen som mycket väl kan vara med och slåss om medaljer. Hemmahoppet Harrie Smolders, EM-tvåa 2017, kommer inte till start på grund av att hans topphäst Don VHP inte är i tillräckligt bra form.

I lagtävlingen tog Sverige ett EM-silver i Göteborg. Det svenska laget har imponerat stort med tre segrar i Nations Cup under säsongen och är en av guldfavoriterna inför mästerskapet.

Paradressyr

Svenska laget

Anita Johnsson, Louise Etzner Jakobsson, Lena Malmström och Felicia Grimmenhag

Tidsprogram

Individuell tävling onsdag och torsdag, lagtävling fredag och lördag, kür söndag. Deltagarna tävlar i fem olika klasser, sk grader, för att tävlingarna ska bli så rättvis som möjligt utifrån deltagarnas förutsättningar.

Svenska chanserna

Louise Etzner Jakobsson och Zernard tog ett brons och ett silver i Göteborg för två år sedan och har stor chans att återupprepa medaljsuccén i år.