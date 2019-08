Poddsuccé igen – här är alla listor 

En fantastisk succésäsong är till ända. 60-åriga Sommar är mer än någonsin en viktig lägereld som en stor del av svenska folket tagit del av. En rad starka, personliga berättelser har berört och kunskap om olika viktiga ämnen har förmedlats. Anders Hansens program om hur våra hjärnor fungerar har nu 2 miljoner lyssningar. Även det ett nytt rekord.

60-årsjubilerande Sommar i P1 slår rekord – poddlyssningen ökade med 40 procent samtidigt som direktlyssningen på P1 var fortsatt stark. Magnus Ranstorp, Anders Hansen, Stina Wollter och Sissela Kyle toppar listorna i år.

Sommar i P1 är fortsatt Sveriges största podd och har toppat poddindex.se hela sommaren. Årets toppnotering på över 1,6 miljoner i veckoräckvidd och den genomsnittliga på 1,4 miljoner innebär en ökning med 40 procent jämfört med 2018.

Samtidigt ligger direktlyssningen på P1 på samma nivå som förra året. I år lyssnade cirka 42 procent av svenska folket på Sommar i P1 någon gång under sommaren, vilket motsvarar 3,4 miljoner personer*.

Mest lyssnade, direktsändning (FM och digitalt):

1. Magnus Ranstorp, statsvetare, terrorexpert

2. John Lundvik, sångare, låtskrivare

3. Björn Runge, regissör och författare

4. Leif Östling, f.d. vd

5. Björn Frantzén, kock, krögare

(Källa: Kantar-Sifos radioundersökningar)

Mest lyssnade, poddlyssning:

(Obs att poddar som släppts tidigt under sommaren hunnit få fler lyssnare än de som släppts senare)

1. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

2. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

3. Isabella Löwengrip, entreprenör, influencer

4. Fares Fares, skådespelare

5. Carina Bergfeldt, journalist, författare

(Källa: Poddindex-mätning Sveriges Radio)

Flest reaktioner i sociala medier:

1. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare

2. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare

3. Carina Bergfeldt, journalist, författare

4. Fares Fares, skådespelare

5. Marie Nilsson Lind, textförfattare, artist, kompositör

(Källa: Crowdtangle – mätning av Sommar i P1:s Facebook och Instagram)

Längst genomsnittlig lyssningstid (originalsändning):

1. Sissela Kyle, skådespelare, regissör

2. Fares Fares, skådespelare

3. Jonas Gardell, författare, artist

4. Niklas Lidström, f.d. hockeyspelare

5. Jill Johnson, artist, låtskrivare

(Källa: Kantar-Sifos radioundersökningar)

Mest spelade låtar (antal spelningar):

Run the World (Girls) – Beyoncé – 3

Feeling Good – Nina Simone – 3

Welcome to the Jungle – Guns N Roses – 3

Mest spelade artister (antal spelningar):

Nina Simone – 9

The Beatles – 8

Queen och David Bowie – 7

ABBA och Beyoncé – 6

(Jill Johnson – 15, samtliga live i Jill Johnsons Sommar i P1 18 augusti)

* Kantar-Sifos Radioundersökningar