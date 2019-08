Stora branden i Hässleholm – därför gick inte VMA ut

Vi fick in en begäran om VMA men den kom in till oss via fel kanal och till fel avdelning på SOS Alarm. Eftersom det kom in på fel kanal kunde vi heller inte koppla till rätt avdelning.

Per Friis, som är räddningsledare och som samordnade räddningsinsatsen i Hässleholm, försökte få ut ett Viktigt meddelande till allmänheten via SOS Alarm. Men det skedde en kommunikationsmiss. Den kom in till SOS Alarm via fel kanal och till fel avdelning.

Räddningsledaren uppmanades då kontakta rätt avdelning, men där ska ett missförstånd ha skett och Per Friis valde att skjuta upp utfärdandet av VMA eftersom att han också behövde se till att tågtrafiken stängdes av och att räddningsinsatsen fortsatte. När branden var under kontroll valde räddningstjänsten att inte försöka utfärda VMA på nytt.

Nu ska en utvärdering göras för att se om någonting hade kunnat göras annorlunda.