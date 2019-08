Strömmingen ser bättre i Östersjön

Östersjön är rödskiftat så material som finns i vattnet absorberar det blå ljuset så det blir mer rött ljus kvar.

Strömming är egentligen en variant av sill och forskarnas nya fynd är en av de små förändringar som gör den bättre anpassad för ett liv i Östersjön.

Den pyttelilla genförändring som forskarna nu hittat, gör att ögat tar upp rött ljus effektivare, så att fisken ser bättre i det ljus som finns i Östersjön. Hos sillarna i Atlantens blåare vatten finns genförändringen inte över huvud taget, men hos strömmingarna längst in i Bottenviken dominerar den helt.

Referens: Jason Hill et al. (2019) "Recurrent convergent evolution at amino acid residue 261 in fish rhodopsin," 2019-08332, in PNAS Latest Articles, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1908332116