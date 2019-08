Kvinnors mens inte så regelbunden som antagits

De flesta antaganden kring kvinnors menscykler bygger på att kvinnor har en ganska regelbunden menscykel på 28 dagar, och att de två faserna av cykeln, före och efter ägglossning, vanligen är lika långa.

Men i studien, där 600 000 menscykler hos 124 000 kvinnor analyserats, kunde man se att det bara är var åttonde kvinna som har en menscykel på 28 dagar, och att längden kan variera så mycket som mellan 15 och 50 dagar.

Dessutom var den ena fasen i genomsnitt några dagar längre än den andra. Det här är kunskap som forskarna menar kan vara viktig för kvinnor som exempelvis kämpar för att bli gravida.

Referens: Jonathan R. Bull et al, 2019. Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles.

npj Digital Medicine. Doi: 10.1038/s41746-019-0152-7