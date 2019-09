Nu i P4: Försvarsadvokaten är veckans dj

Här är Karl Hannus låtlista:

Den här låten påminner om min barndom…

Rebel – Bryan Adams

Detta är mina ungdomsidoler –

Mist of a spiritual dimension – Crimson Moonlight

Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

This Heart of Mine (I Pledge) – Pain of Salvation

Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Abide with me – Grimmethorpe Colliery Band

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

Now we are free – från filmen Gladiator

En låt som har med mitt yrke att göra

Breaking the law – Motorhead

Denna låt säger något om mig …

Believer – Myrath