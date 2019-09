Rögle drog det längsta strået i Skånederbyt

Hemmalaget Malmö Redhawks såg ut att ha kört fast och hade svårt att få till några rejäla målchanser mot ett Rögle som såg ut att ha mer fart under skridskorna. Trots det lyckades Malmö ta sig tillbaka in i matchen och kvitterade till 3-3. Till slut avgjorde ändå Daniel Bertov till Rögles fördel med sitt 4-3 mål sent i den tredje perioden.

– Vi kommer ut och har två riktigt bra perioder där alla gör sitt jobb, säger Daniel Zaar som stod för mycket i offensiv väg för Ängelholms laget i kvällens match.

Blev det lite oroligt när Malmö gick upp och gjorde 3-3?

– Det är sånt som händer. De fick en fem mot trea och det är klart att det blir tryck emot oss då. Sedan rider de vidare på den vågen lite grann med publiken därute. Men jag tycker att vi löser det bra till slut.

Förra säsongen fick Rögle en tung start med sex raka förluster. Den här säsongen har de istället inlett med två raka segrar.

– Jag tycker att vi är ett helt annat lag nu än vad vi var i början av förra säsongen. Alla vet vad de ska göra där ute.

För Malmö Redhawks ser det dystrare ut i inledningen av säsongen. Efter två spelade omgångar har laget ännu inte lyckats plocka några poäng i årets upplaga av SHL.

– Vi startar matchen helt ok tycker jag. Sedan släpper vi in dem i matchen och i andra perioden har vi svårt att komma in i Rögles zon. Sedan jobbar vi oss in i tredje perioden. I slutändan får de in 4-3 och då blir det tufft att jobba i uppfartsbacke igen, säger Carl-Johan Lerby som stod för Malmö Redhawks 3-3 mål i den tredje perioden.

Var det så att ni inte orkade i slutet?

– Nej, det handlar inte om orken. Det var för slarvigt och vi lät dem kontrollera spelet helt enkelt.