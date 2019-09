Nu i P4: KDFF-stjärnan är veckans dj

Här är Mia Carlssons valda låtlista:

Den här låten påminner mig om min barndom: Jan Johansen- Se på mig.

Detta är mina ungdomsidoler: Aqua- Doctor Jones.

Den här låten påminner mig om min stora kärlek. Obs! Här vill jag gärna hylla min familj!

Andy Grammer- Dont give up on me.

Den här låten förknippar jag med min Favoritplats: Louis Armstrong- What a wonderful world.

Om jag känner mig ledsen spelar jag denna låten: Bruce Springsteen- Streets of Philadelphia.

Den bästa svenska låten just nu (som jag lyssnar på mycket iaf) och en liten hyllning till mitt lag: Reyn- Lowkey

Denna låten säger något om mig: Lauren Daigle- You say.