Misstänkt grovt brott i Kristianstad

Polisen arbetar just nu mer att utreda ett grovt brott, sedan de fick in larmet klockan 21.20. Exakt vad som hänt vill polisen inte gå in på utan hänvisar till förundersökningssekretessen.

"Ingen mer information i ärendet att lämnas under de närmaste timmarna", skriver de på sin hemsida, men understryker att det i samband med utredningen inte finns någon fara för allmänheten.

– Vi meddelar det mest för att att vi har flera resurser som jobbar med ärendet. Vi vill att allmänheten inte ska känna oro om man stöter på extra många poliser, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen i region syd till Expressen.

Enligt tidningen ska polis spärrat av en tomt i ett villakvarter i Kristianstad och att även tekniker befinner sig på platsen.