Olycksmånaderna: Oktober och november

Älgjakt, bär- och svampplockare som rör sig ute i skogarna och brunsttider. Det är några av orsakerna till att det sker flest viltolyckor i oktober och november, enligt försäkringsbolaget If. Även faktumet att gryning och skymning allt mer inträffar under rusningstrafik spelar in.

Enligt Skånes regionala viltolycksråd har viltolyckorna ökat i Skåne med cirka 8-9 procent jämfört med förra året. Det senaste året har det skett 6995 viltolyckor på vägar och spårbunden trafik.

Skåne ligger fjärde från botten i landet gällande antal olyckor i jämförelse med antalet bilar på vägen.