Anledningen är att hon är sjuk och "Avig Maria - No more fucks to give" spelas istället den 30 november.

I ett pressmeddelande säger Mia Skäringer bland annat att: "Jag är så ledsen för detta men har dragits med hosta som inte gett sig, som jag ignorerat som nu blivit feber och visat sig vara lunginflammation."