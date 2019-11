Även en kort springtur förlänger livet

Även en kort joggingtur minskar risken att dö i förtid. Det visar en översiktsstudie i tidskriften British Journal of Sports Medicine som bygger på 14 tidigare studier om alla hälsoeffekter av löpning.



Enligt studien minskar risken för att dö med 27 procent för kvinnor och män som springer, jämfört med soffliggarna, och även små doser har stor effekt.

Att till exempel springa under en kortare period än 50 minuter, och i en hastighet på åtta kilometer i timmen har tydliga hälsoeffekter.

Referens: Zeljko Pedisic et al. Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis. BMJ. DOI:10.1136/bjsports-2018-100493