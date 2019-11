Just nu: Riksdagsledamot Sofia Nilsson är veckans dj

Sofias låtlista:

Den här låten symboliserar min barndom...Du käre lille snickebo, Georg Riedel, Plura Jonsson

Detta är mina ungdomsidoler...Madonna, The Cardigans, Petter, Robbie Williams och Sahara Hotnights. Låt som jag väljer: Quite a feeling, Sahara Hotnights

Denna låt påminner mig om min stora kärlek...Love, Elin Ruth Sigvardsson och Lars Eriksson

Denna låt förknippar jag med min favoritplats...Fantasi, Timbuktu

Denna låt får symbolisera den typ av musik jag lyssnar mycket på när jag pendlar fram och tillbaka till Stockholm...Human, The Killers

Den bästa svenska låten just nu...Sanningen (feat Linnea Henriksson) Petter

Denna låt säger något om mig...Kul på vägen, Petter