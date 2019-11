Det blir mycket återställningsarbete naturligtvis.

Natten till söndag ska någon ha brutit sig in via personalingången och sedan stulit det stora kassaskåpet mitt under en pågående bröllopsmiddag.

Det är det andra inbrottet i klubbens lokaler den gångna helgen. Natten till i lördags krossades rutor och ett mindre kassaskåp försvann.