Galleristen Margareth Anderberg vill synliggöra bortglömda konstnärer

Kvinnorna har ju blivit sorgligt bortglömda.

Margareths låtlista:

Den här låten påminner om min barndom... Island In The Sun - Harry Belafonte.

Detta är mina ungdomsidoler... Imagine - Beatles.

Den här låten påminner mig om min stora kärlek... Utan dej - Totta Näslund och Sharon Dyall.

När jag behöver få pepp... Vackre Apollo - Elisabeth Hermodsson.

Denna låt säger något om mig... Romance In Durango - Bob Dylan.