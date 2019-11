Stark start räckte inte – förlust för Kristianstad

Det rinner iväg för oss, vi gör inte rätt saker.

Nästan 14 minuter in i andra perioden gjorde Kristianstadsspelaren Mikael Johansson matchens första mål. Men det blev också bortalaget Kristianstads enda mål under kvällen. Almtuna kvitterade redan några minuter senare och fick in fyra mål i tredje perioden. 5-1 blev resultatet.