Handlare har mer att göra i december – "blir sena kvällar"

November och december är för många handlare en period när försäljningen går bättre än det övriga året. December har länge varit en klassisk handelsmånad på grund av julen, trots att man nu tappar försäljning till november i och med att Black friday på kort tid etablerat sig som en mycket stark konsumtionshelg, enligt Handelns utredningsinstitut.

Roger Nilsson som äger Jaffa blommor i Kristianstad känner igen att det är lite mer att göra. Extra populärt i hans butik just nu är förstås julblommor i olika arrangemang. Han har också fått ta in extra personal under december.

– Det blir alltid övertid hur mycket framförhållning man än försöker ha.Det brukar bli några sena kvällar sista veckan, säger han.

Själv kickade han igång julkänslan i butiken med att ha vernissage tidigare i veckan, något som blev väldigt uppskattat av kunderna.

– Det var tionde året i år. Vi bjuder på glögg och musikunderhållning och många tycker att det är starten på julen. Det gick över förväntan i år och jag är otroligt tacksam, säger Roger Nilsson.