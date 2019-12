Den 20-åriga försvunna kvinnan i Tollarp har hittats död

– Under tisdagseftermiddagen har vi anträffat en avliden person i ån. Kroppen som anträffats är den 20-åriga kvinnan, bekräftar polisens presstalesperson Robert Loeffel till TT.

Ärendet är fortfarande rubricerat som människorov, säger polisen till TT. Det kan dock röra sig om ett misstänkt mord, något polisen hoppas få svar på inom kort.

Dykare har sökt vid ån under dagen och hittade då den döda kvinna i vattnet. Fyndet gjordes under eftermiddagen, efter att polisen gjort fynd vid Vramsån under den gångna helgen. Kvinnans anhöriga är underrättade.