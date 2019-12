Stenarna ledtråd till torskens dåliga hälsa

Det handlar bland annat om att torsken, rent fysiologiskt, stressas av att befinna sig i syrefattiga miljöer.

Forskarna har tagit reda på detta genom att undersöka hörselstenar från torskar som fångats i Östersjön mellan åren 1990 och 2017.

Hörselstenar är alltså millimeterstora ansamlingar av kristaller i innerörat, som växer som årsringar, i takt med att torskarna blir större. Men Östersjötorskarnas hörselstenar växer knappt någonting.

Och de innehåller dessutom spårämnen, alltså låga koncentrationer av ämnen som avslöjar att torskarna vistats i syrehaltigt vatten.

Referens: Limburg et al. "Otolith chemistry indicates recent worsened Baltic cod condition is linked to hypoxia exposure". Biology Letters, 2019. Doi.org/10.1098/rsbl.2019.0352.